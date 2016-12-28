Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в горах на Львівщині

В області також оголошено штормове попередження

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 28-29 грудня очікують значних опадів снiгу в горах Львiвської областi. А 29 грудня – хутровин у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi. У зв’язку з цим очiкується III (значний) рiвень лавиннної небезпеки.

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на Львівщині 28 грудня пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с; хуртовини. На дорогах – ожеледиця.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до громадян із проханням бути вкрай обережними під час перебування на вулиці та керування автомобілем.