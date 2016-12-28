ПриватБанк і найбільші торгові мережі відкрили новорічні розпродажі на виплату

Клієнти ПриватБанку перед новорічними святами зможуть придбати подарунки рідним і друзям на виплату в найбільших українських торгових мережах та Інтернет-магазинах

Як повідомили в банку, як і раніше, ПриватБанк забезпечує безперебійну можливість робити прості, зручні, а головне – вигідні покупки в кредит.

За допомогою сервісу «Оплата частинами» Ви можете здійснити оплату обраного товару просто розділивши суму на рівні частини. Для цього потрібна тільки картка «Універсальна» або «Універсальна Gold» від ПриватБанку та лічені секунди Вашого часу. Усі платежі будуть списувати з Вашої кредитної картки, Вам необхідно тільки вчасно поповнювати її.

«Ми спеціально так розробили наш унікальний сервіс «Оплата частинами», щоб він дозволяв купувати вподобані товари в розстрочку в будь-який час, навіть уночі, – підкреслив керівник програми «Оплата частинами» ПриватБанку Євген Васильцов. – Оформлення кредиту забирає не більш ніж хвилину. Це так само просто та швидко, як розрахуватися на сайті банківською карткою».

Зараз сервіс онлайн-розстрочки доступний у таких популярних інтернет-магазинах: Comfy, «Фокстрот», «Ельдорадо», «AЛЛО», MOYO, «Цитрус» тощо. Окрім інтернет-магазинів, до «Оплати частинами» підключено понад 95 000 магазинів, серед яких усі найбільші українські мережі з продажу техніки, мобільних телефонів, одягу, взуття та інших товарів. Докладніше про сервіс – chast.pb.ua.