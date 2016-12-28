Працівникам прокуратури суттєво підвищать зарплату

У 2017 році заробітна плата працівників органів прокуратури України буде підвищена на 61%.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко під час робочої поїздки до Донецької області, передає прес-служба ГПУ.

За його словами, середній розмір прокурорської зарплатні підніметься з нинішніх 8-11 тис. грн до 15-18 тис. в залежності від вислуги років.

Крім того, зауважив очільник відомства, заплановане підвищення щомісячної компенсації витрат на оренду житла з 2,5 тис. грн до 4 тис грн (теж на 61 % в порівнянні з 2016 роком), яка виплачується як щомісячна премія.

Генпрокурор наголосив, що таке підвищення зарплати стало можливим в першу чергу завдяки підтримці президента і Верховної Ради, “які побачили, що прокуратура дає результат та діє ефективно”.