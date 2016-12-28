Порошенко підписав закон про штрафи для роботодавців, які виплачують зарплати “у конвертах”

Сума штрафу складає 100 мінімальних заробітних плат, що становить 320 тисяч гривень.

За виплату зарплат “у конверті” штрафуватимуть. Відповідний закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України підписав президент Петро Порошенко.

Інформація про це є на сайті Верховної ради. Сума штрафу складає 100 мінімальних заробітних плат, що становить 320 тисяч гривень. Окрім того, згідно із законом, у випадках недопущення інспекторів до перевірки, підприємці повинні будуть сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат.