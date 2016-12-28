Поліцейському зі Львова, який побив підлеглого, повідомили про підозру

Слідчий прокуратури повідомив про підозру командирові роти управління патрульної поліції м. Львова

Прокуратура Львівської області повідомила командиру однієї з рот управління патрульної поліції у м. Львові про підозру за ч.2. ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством) за фактом завдання умисних тілесних ушкоджень працівнику патрульної поліції.

Нагадаємо, останній 23 листопада, будучи при виконанні службових обов’язків, з мотивів особистої неприязні декілька разів ударив кулаком і ногою іншого працівника поліції, який йому підпорядковувався, внаслідок чого заподіяв тому легкі тілесні ушкодження.

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному працівнику поліції запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Одночасно задоволено клопотання сторони захисту про відсторонення його від посади.

Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, – нагадали у прес-службі прокуратури Львівської області.