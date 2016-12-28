На польсько-українському кордоні закриють пішохідний пункт пропуску

Пішохідний пункт пропуску Долгобичів-Угринів, який останні півтора року функціонував у тестовому режимі, 1 січня буде закрито

Про це повідомляє портал www.porteuropa.eu із посиланням на прес-службу Люблінського воєводи.

Це рішення на порталі називають абсурдним, адже як повідомляє воєвода, експеримент із тимчасовим запровадженням пішохідного руху виявися успішним. Тому воєвода вирішив створити тут постійну інфраструктуру для пропуску пішоходів. Це добре, однак з огляду на малі кошти, які польська держава виділяє на інвестиції на кордоні, постійний пішохідний пункт пропуску тут відкриють найшвидше через 3 роки, а можливо, лише в 2023 році.

Друга річ – це зволікання МЗС України зі зміною дипломатичної ноти щодо пункту пропуску Малговіце – Нижанковичі. Польська сторона хотіла б побудувати його у форматі дорожньо-пішохідний, однак чинна нота передбачає там лише пропуск транспортних засобів. Ще 2013 року Київ і Варшава домовилися, що змінять цю ноту, – там треба лишень дописати два слова: «і пішоходів». Утім досі не спромоглися внести так просту зміну, хоча мали на це 3 роки.