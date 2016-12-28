На Львівщині восьмеро учнів автошколи звинуватили керівника в шахрайстві

Восьмеро жителів Старосамбірського та Самбірського районів звернулися до поліції із заявами про те, що 59-річний керівник місцевої автошколи у шахрайський спосіб заволодів їхніми коштами

Як повідомив 21-річний мешканець Старого Самбора, у вересні цього року посадовець отримав від нього 2300 гривень готівкою за навчання. Не надавши жодного чека чи розписки, він пообіцяв самостійно оформити всі необхідні документи, проте так і не зробив цього.

Аналогічні заяви надійшли також і від інших семи потерпілих, кожний з яких віддав керівнику автошколи від 2230 до 2300 гривень як оплати за навчання.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цими фактами відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.