Мешканців і гостей міста запрошують на «Різдвяні чудеса в театрі Лесі»

На Різдво будуть вистави у дворику театру ім. Лесі Українки

Особливий подарунок мешканцям та гостям міста на Різдво готує театр ім. Лесі Українки – «Різдвяні чудеса в театрі Лесі». Вистави відбудуться 8 та 9 січня.

Цьогоріч уперше для святкування будуть задіяні дворики театрів. У всіх міських театрах діятиме особлива Різдвяна програма. Будуть ставити вистави на саме Різдво.

«Наша програма проходитиме не лише в дворику театру Лесі Українки, а й на малій сцені театру. Програма розрахована і на дітей, і на дорослих. Вона буде складатися з двох блоків. Денний блок буде цікавий для усієї родини. Другий блок буде для дорослих. Ми хочемо зробити музичні твори, колядки на новий лад», – зазначив Павло Ар’є, художній керівник театру Лесі Українки.

Вистави відбудуться 8 січня – з 13:00, і 9 січня – з 15:00.