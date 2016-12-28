Майже 900 тис грн – на потреби учасників АТО та родин Героїв Небесної Сотні із Львівщини

Днями з обласного бюджету на реалізацію Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО та їх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні виділили 876 тис грн.

Про це повідомили у департаменті фінансів Львівської ОДА.

За словами директора департаменту Олега Демківа, на встановлення пам’ятних знаків на могилах загиблих під час АТО та Героїв Небесної Сотні скеровано 32 тис грн. Загалом в області на цю мету вже виділили 6 млн 347,7 тис грн.

Крім того, одноразову адресну допомогу по 3 тис грн отримають 48 воїнів із числа демобілізованих із зони АТО, по 100 тис грн – 7 родин загиблих учасників АТО.

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