Львівському госпіталю Держприкордонслужби передали реанімобіль із Польщі (фото)

Краківська станція швидкої допомоги передала реанімобіль для України

Про це інформує Генеральне консульство України в Кракові

27 грудня в Кракові Генеральний консул О.С.Мандюк узяв участь в урочистій передачі реанімобіля разом з медичним обладнанням Клінічному госпіталю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у м. Львів.

Краківська станція швидкої допомоги вже вдруге передала реанімобіль для України. В урочистій передачі автомобіля швидкої допомоги взяли також участь віце-маршалек Малопольського воєводства Войцєх Козак, директор Краківської станції медичної допомоги Малгожата Поплавска, начальник Клінічного госпіталю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іващенко Андрій, начальник управління охорони здоров’я Держприкордонслжби Волоха Валентин, лікарі та працівники Краківської швидкої допомоги, а також представники польських ЗМІ.