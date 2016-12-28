Львівський гросмейстер Іванчук переміг чемпіона світу Карлсена

Львів’янин Василь Іванчук на чемпіонаті світу зі швидких шахів переміг чемпіона світу Магнуса Карлсена.

Про це повідомили “Українські шахи” на своїй сторінці у Facebook.

“Щойно на чемпіонаті світу зі швидких шахів (7-й тур) львів’янин Василь Іванчук переміг Магнуса Карлсена, а харків’янин Антон Коробов – одного з найкращих бліцорів світу Лен’єра Домінгеса”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що й після другого дня чемпіонату світу зі швидких шахів попереду українці: “У жінок Анна Музичук зберегла лідерство, а в чоловік уперед вийшов Василь Іванчук, котрий змінив героя першого дня – Антона Коробова. Втім, харків’янин теж в топах і завтра продовжить боротьбу за медалі”.

Як повідомлялося, українські гросмейстери Антон Коробов та Анна Музичук захопили лідерство після першого дня чемпіонату світу зі швидких шахів, що стартував у Досі (Катар).