Львів’янина ошукали на 4500 доларів США

Працівники Залізничного відділу поліції перевіряють причетність до скоєння злочину двох чоловіків – батька і сина

У Залізничний відділ поліції 27 грудня звернувся по допомогу 46-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що вісім місяців тому він передав кошти – 4500 доларів США – двом малознайомим йому чоловікам, як оплату за виготовлення документів для виїзду за кордон. Ні документів, ні грошей заявник досі не отримав.

Правоохоронці перевіряють причетність до скоєння злочину двох чоловіків, батька і сина, віком 47 і 26 років. Один з них проживає у Жовкві, інший – у Києві. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.