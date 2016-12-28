Львів’янин став чемпіоном світу зі швидких шахів

Український шахіст Василь Іванчук у драматичній кінцівці чемпіонату світу з швидких шахів зумів утримати першу позицію.

Він уперше в кар’єрі переміг на чемпіонаті світу, про це повідомляє.

Для перемоги йому прийшлось випередити двох найближчих суперників за додатковими показниками. За підсумками двох змагань Іванчук очолював турнірну таблицю, маючи 0,5 відриву від конкурентів. Однак впевнено довести справу до кінця не зумів. Спочатку він програв росіянину Яну Непомнящему, а наступні два поєдинки звів унічию. Втім, росіянин програв останні два матчі, а Іванчук двічі переміг, що й повернуло його на перше місце за підсумками вирішального 15-го туру.

Після 15-ти матчів у Іванчука в активі 11 очок. Така ж кількість у Грищука і Карлсена, які фінішували на другому і третьому місцях, відповідно.