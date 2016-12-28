Львів’яни можуть придбати іменні лавки для Парку духовної культури ім. Івана Павла ІІ

Львів’ян закликають долучитися до облаштування Парку духовної культури імені Івана Павла II, придбавши або ж профінансувавши частину вартості лавок

Як зазначила керівник Сихівської РА Ірина Маруняк, зараз у парку повністю облаштували тільки одну доріжку – від вул. Лісної до вул. Хоткевича: її замостили плиткою ФЕМ, а також влаштували вздовж освітлення.

Обабіч доріжки мають намір встановити 100 лавок. Відтак ініціативних мешканців та місцевих підприємців запрошують долучитися фінансуванням та, водночас, отримати іменну лавку в парку. Одна лавочка коштує близько 6 тис. грн.

Охочі взяти пайову участь в облаштуванні парку можуть звернутись у Сихівську районну адміністрацію, що на просп. Червоної Калини, 66.