Кабмін підвищить мито на іноземні авто, якщо це “загрожуватиме вітчизняному виробництву”

Запровадити спецмито запропонували у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі

Порядок застосування спеціального мита на імпорт європейських автомобілів затвердив Кабінет міністрів.

Згідно з рішенням, податок можуть тимчасово збільшити на 10 відсотків, якщо кількість ввезених авто буде загрожувати розвитку вітчизняного виробництва транспортних засобів. Тобто якщо на ринках України буде понад 20 відсотків завезених з Європи автомобілів або ж за рік імпорт досягне 45 тисяч одиниць.

Запровадити спецмито запропонували у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. За їхніми словами, механізм не зможе заблокувати імпорт авто.