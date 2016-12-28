Із початку року на дорогах Львівщини залатали понад 600 тис м2 ям

За інформацією обласної Служби автомобільних доріг, з початку 2016 року підрядні організації ліквідували 612 тисяч метрів квадратних гострої аварійної ямковості на автомобільних дорогах загального користування Львівщини.

За словами начальника служби, дорожники також розпочали роботи з ліквідації гострої аварійної ямковості холодним асфальтобетоном. “Проведення цих робіт зумовлено частими перепадами температури через нуль, що призводить до утворення тріщин, вибоїн із подальшим руйнуванням дорожнього полотна”, – пояснив посадовець.

Роботи з поточного експлуатаційного утримання автомобільних доріг здійснювалися на автомобільних дорогах державного значення і на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.