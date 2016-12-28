Гурт СКАЙ підготував для Євробачення пісню «Я тебе люблю» (аудіо)

Український рок-гурт СКАЙ презентував новий трек «Я тебе люблю», який побореться за право представляти Україну на міжнародній арені

Нова пісня братиме участь у національному відборі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення 2017», фінал якого відбудеться в травні наступного року в Києві.

Слова і музику пісні «Я тебе люблю» написав фронтмен групи СКАЙ Олег Собчук (англійська версія «All my love for you», автор слів Джон Хілл), аранжування, виконання та запис зроблено в повному складі групи СКАЙ на київській студії «Істок», бек-вокал української версії – Даша Мінєєва. Про це йдеться на сторінці гурту у Facebook.



Запис англійського вокалу здійснювали в перервах між виступами в одній з кращих студій Чикаго «Pressure Studio» під чуйним керівництвом американського продюсера-музиканта Джона Хілла і саунд-продюсера Слави Макаркіна (Slamak Production). До цього часу Таннер Спаркс із Сан-Дієго (саунд-продюсер легендарної американської групи Switchfoot) вже підготував трек «Я тебе люблю» для подальшої роботи. Запису якісної англомовної версії посприяв Сергій Шахов – Shahov Enterprises. Олег Собчук зазвичай підійшов до справи з максимальною відповідальністю і наполегливо займався, щоб пісня звучала органічно по-справжньому і стала міжнародним хітом.

«Над цією піснею ми працювали близько року, і з самого початку знали, що така пісня створена саме для «Євробачення». Спеціально для неї Артем Рощенко написав партитури, і ми записали справжній симфонічний оркестр. Це були просто фантастичні відчуття. Останні півроку ми займалися її підготовкою, поєднуючи з випуском нового альбому й нашим туром Америкою. У роботі над піснею ми задіяли дуже велику кількість музикантів і саунд-продюсерів з різних країн. Ми врахували різні світові музичні тенденції, тому сподіваємося бути почутими не тільки в Україні, але і у всьому світі», – прокоментував Олег Собчук.

До створення нового хіта також були залучені 37 учасників Симфонічного оркестру Національної Телерадіокомпанії України (диригент Володимир Шейко), в супроводі якого були записані окремі партії нової пісні групи СКАЙ на студії ДЗЗ в Києві.

Зауважимо, на честь свого 15-річчя група СКАЙ випустила ювілейний альбом «Нове життя» і провела концертний тур найбільшими містах Північної Америки. Українські рокери привезли українську пісню в Чикаго, Торонто, Вашингтон, Нью-Йорк, Детройт, Клівленд, Ванкувер, Саскатун, Портленд, і навіть в місто Вікторія, що на острові Ванкувер, де представили свою творчість українській діаспорі та місцевим жителям, підтримали ряд благодійних акцій, організували концерти в школах і зустрічі зі своїми шанувальниками, підтвердивши таким чином своє кредо найбільш відкритої й товариської групи в Україні.