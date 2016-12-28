Епідемія грипу оголошена вже в 21 області

Найменше люди хворіють в Одеській, Івано-Франківській та Харківській областях.

Майже 420 тисяч людей в Україні захвоіли на грип за минулий тиждень. Епідеміологічний поріг перевищений у 21 області.

62 відсотки хворих – діти. Про це йдеться в інформаційному бюлетені Центру грипу та гострих респіраторних захворювань.

Найменше люди хворіють в Одеській, Івано-Франківській та Харківській областях. Рівень захворюваності продовжує зростати. Так, порівняно з попереднім тижнем, хворих по Україні побільшало на 9 відсотків. Летальних випадків не зафіксували.