Департамент освіти і науки ЛОДА запрошує на роботу

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців.

Зокрема, вакантними є:

– посада державного службовця категорії “Б” – заступник начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки – начальник відділу професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки;

– посада державного службовця категорії “В” – спеціаліст відділу професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки управління дошкільної, загальної середньої, професійної освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.

Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додати резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

– декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

Документи подавати до 11 січня 2017 року за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а, каб. 3.

Контактна особа: Фітель Валентина Несторівна, тел.: (032) 235-47-76, е-mail: donloda@ukr.net.

Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців відбудеться 16 січня 2017 року о 12:00 год. за адресою: м. Львів, вул. Просвіти, 4а.