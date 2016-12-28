8 січня в області відбудуться повторні голосування

Про це повідомили у відділі адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації

18 грудня у шести об’єднаних територіальних громадах на Львівщині відбулися перші місцеві вибори. У зв’язку з тим, що в трьох одномандатних виборчих округах два кандидати у депутати набрали найбільшу і однакову кількість голосів, територіальні виборчі комісії прийняли рішення про проведення повторного голосування у цих округах.

Про це повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації Федір Алєйніков.

За його словами, 8 січня 2017 року повторне голосування відбудеться в одномандатних виборчих округах № 7 і 8 з виборів депутатів Шегинівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Мостиського району і в одномандатному виборчому окрузі № 17 з виборів депутатів Жовтанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Кам’янка-Бузького району.

Додамо, під час перших місцевих виборів на Львівщині було обрано 52 депутати міських рад (усі – партійні висуванці), 14 депутатів селищної ради (п’ятеро з них – самовисуванці) і 71 депутат сільських рад (43 – самовисуванці). Також було обрано шістьох місцевих голів, п’ятеро з яких балотувалися шляхом самовисування.