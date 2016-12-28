5 ідей прощання зі старим роком у Львові

Чим цікавим зайнятися у Львові 31 грудня

Через кілька днів ми проведемо в небуття 2016-й і зустрінемо 2017 рік. Найчастіше заклопотані останніми приготуваннями львів’яни (а надто львів’янки) 31 грудня лише заздрісно дивляться на туристів, які неспішно прогулюються містом. Проте, погодьтеся, головним у свято є гарний настрій, а не повний шлунок. А якщо цього разу подбати про святковий стіл заздалегідь, максимально підготувати всі святкові атрибути й завершити хатні справи до п’ятниці? Це означає, що вам не доведеться витрачати останній день року на домашні клопоти!

“Львівська газета” дарує підбірку ідей для тих, хто вирішив заповнити 31 грудня гарними враженнями й не перетворитися до опівночі на вичавлений лимон.

Похід у кінотеатр на мультфільм

Повірте людині з досвідом: перегляд 31 грудня мультфільмів – саме те, що треба для святкового настрою. Звісно, можна увімкнути телевізор або підібрати відповідні мультики на комп’ютері й далі нарізати собі салати під їхній супровід. Але в кінотеатрі ви точно отримаєте яскравіші враження.

У Львові цього дня можна переглянути анімаційну комедію «Ваяна».

14-річна Ваяна Ваялікі вирушає у у сповнену небезпек мандрівку серед мальовничих островів Тихого океану. Вона прагне «лиш» виконати заповіти предків, знайти втрачену родину, подолати безкрайній океан, який населяють страхітливі морські істоти, і знайти своє справжнє призначення.

31 січня у Львові мультфільм можна переглянути в Кінопалаці ім. Довженка (13:10) або в Кінопалаці (12:50, 17:00), Планеті кіно.

А можете обрати мультфільм «Співай!», який перенесе вас у світ, населений дивовижними тваринами. Коала на ім’я Бастер Мун, який довгі роки очолював театр, оголошує загальноміський конкурс талантів. Усі охочі можуть виступити на сцені театру і показати, на що вони здатні. Виявляється, саме спів був давньою мрією багатьох жителів міста. Зокрема, свинки Розіти, яка має чарівний голос, але від мрії співати на сцені відмовилася, щоб виховувати 25 премилих поросяток.

Трейлер:



У кінотеатрах «Планета кіно» – з 29 грудня.

Проведіть 2016 рік із «Попелюшкою» у Львівській опері

Коли ж іще згадати казку «Попелюшка», як не цього чарівного дня? Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької підготував чудовий передноворічний подарунок – музичну казку для дітей на дві дії «Попелюшка».

В основі музичного твору всім відома казка «Попелюшка» – про працьовиту дівчинку, злу мачуху та її ледачих доньок – Колючку і Злюку.

Добра Фея приходить Попелюшці на допомогу, щоб хоч якось прикрасити життя працьовитої дівчини. Силою своїх казкових чар вона нагороджує Попелюшку пишною каретою, чудовою сукнею і кришталевими черевичками. Але дія чар нетривала: рівно опівночі Попелюшка перетвориться з вишуканої незнайомки на звичайну дівчину.

Але це буде згодом. А зараз на Попелюшку чекає бал у королівському палаці. Там вона зустрінеться з Принцом. Її розум і доброта запалять у його серці вогонь любові. Проте невдовзі північ – і Попелюшці час іти. Вона поспішає й … губить кришталевий черевичок.

Принц настільки зачарований красою таємничої незнайомки, що вирішує знайти її, адже він має загублений кришталевий черевичок. Хоча черевичок такий маленький, до того ж зла мачуха зі своїми доньками раз у раз ставлять перепони на шляху.

Зрештою Принц усе ж знайде Попелюшку. І житимуть вони довго і щасливо.

31 грудня, 12:00.

Провести рік із Гуцульським Різдвом

Якщо вам до вподоби «тихе прощання» – завітайте 31 грудня на виставку в один із музеїв міста. Ми пропонуємо обрати «Гуцульське Різдво», яка саме триває в Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького.

Тематична виставка з фондів Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького та приватних збірок «Гуцульське Різдво. Народне мистецтво Гуцульщини ХІХ – першої третини ХХ століття» відкрилася ще 13 грудня і дуже вартує того, щоб на неї подивитися.

Гуцульська звичаєвість віддавна поєднує язичницькі та християнські вірування. Найповніше це відобразилось у ритуальних дійствах саме зимового циклу. Виплекані прадідами традиції збереглися й до нашого часу. Зокрема – колядки, якими славиться цей край. Дещо видозмінені, вони й тепер є окрасою гуцульського зимово-обрядового дійства.

Різдвяні світа на Гуцульщині стали домінантою у формуванні ідеї виставки «Гуцульське Різдво». Об’єднавши кращі зразки народного мистецтва Гуцульщини ХІХ – першої третини ХХ ст. та святочну обрядовість, виставковий проект відтворює урочисту атмосферу, яка панує на Гуцульщині в часі Різдва та Йордану.

В експозиційному просторі виставкового проекту ви побуваєте в інтер’єрі гуцульської хати, ознайомитесь ближче з народним вбранням, прикрасами та оригінальними обрядовими речами, що доповнювали святковий побут гуцулів.

Проведіть старий рік з ангелами

31 грудня з вежі львівської ратуші в дворик спустяться ангели, а відтак оживе Різдвяна коляда із різними сценічними атрибутами. Театр «Воскресіння» покаже свою незабутню театралізовану вогняну інсталяцію «Коли ангели спускаються на землю». Може, цього року її побачите і ви?

«Атмосфера буде панувати різдвяна і гарна. Будуть задоволені не лише туристи, а й мешканці нашого міста. Щиро всіх запрошуємо», – зазначають у театрі «Воскресіння», актори якого підготували цей прекрасний подарунок.

31 грудня вистави відбудуться о 16.00, 17.00, 18.00. Тривалість вистави – 45 хв.

Проведіть старий рік у старому потязі

31 грудня ви маєте прекрасну можливість підбити підсумки року, що минає, під час нетривалої, проте незабутньої поїздки ретро-потягом. Таку нагоду надає всім охочим Львівська залізниця, яка запустила на час новорічно-різдвяних свят ретро-поїзд у складі паровоза Л-3535.

Потяг курсує зі Львова до Брюхович. Вирушає з головного вокзалу Львова о 12:40 і прибуває на станцію Брюховичі о 13:00. Із Брюхович поїзд вирушає о 13:45 і прибуває на станцію Львів о 14:05.

Квиток на потяг можна придбати у касах приміського сполучення. Діти до 6 років – безкоштовно, від 6 до 14 років – 4,5 грн., а дорослий квиток коштує 6 грн.

Звісно ж, окрім цих кількох ідей, ви можете придумати ще безліч власних способів цікаво провести останній день 2016 року у Львові. Можна прогулятися зимовим парком, піти на ковзанку, долучитися до забігу Санта Клаусів, відпочити в улюбленій кав’ярні, зайти на годину до родичів чи друзів і привітати їх символічними подарунками, підібрати собі музику й танцювати півдня вдома, почитати улюблену книгу або піти в басейн. Головне – щоб це принесло вам радість і надихнуло зустріти 2017-й, який обов’язково буде сповнений нових чудових емоцій і пригод.