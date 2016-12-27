Завтра на дорогах Львівщини ожеледиця

Як повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, завтра, 28 грудня, хмарна погода. Часом мокрий сніг та сніг. Налипання мокрого снігу, слабка ожеледь.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

29 грудня: хмарна погода. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 9 – 14 м/с. Температура повітря впродовж доби 1 – 6° морозу.

30 грудня: хмарно з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, в горах 12 – 17° морозу; вдень 2 – 7° морозу.