Як залишити негатив у старому році: 6 порад психолога

Звільнятися від негативу слід обов’язково, бо він не тільки псує настрій, а й підриває здоров’я

Нині значна частина людей просто перенасичена негативом. Це можна відчути скрізь: у маршрутці, магазині, на роботі, навіть у соціальних мережах. Хтось когось штовхнув у переповненому автобусі, не так щось сказав, не тим тоном відповів – і почалося. Гнівні тиради, звинувачення, обурення, а інколи й бійки виникають через дрібниці, які взагалі не варті уваги. У соціальних мережах також суцільний негатив. Одні пишуть злісні пости, інші додають негативні відгуки, треті це поширюють.

Так, життя постійно підкидає нам неприємні емоції. Тривала війна на Сході країни, чи не щодня чуємо про поранених та убитих наших захисників. І це осідає каменем у нашій душі навіть тоді, коли ніхто з рідних не воює. До цих тривожних повідомлень додаються й інші негаразди: звільнили з роботи, затримали зарплату, надіслали борг за комунальні послуги, чоловік подав на розлучення тощо. Ось і виходить, що значна частина людей живе у павутині постійного стресу і негативних емоцій. А вони, як твердять медики, не лише псують настрій, а суттєво підривають здоров’я. Затяжний стрес, внутрішні переживання людини, депресія неодмінно впливають на фізіологічні процеси організму. Тож наслідком стають неправильний обмін речовин, виникнення гіпертонії, виразки шлунка, 12-типалої кишки, цукрового діабету, онкологічних захворювань тощо.

Але що робити? Ми не можемо повністю відмежуватися від негативу , хочемо цього чи ні, але він вривається в наше життя. Як дати собі з ним раду?

«Львівська газета» попросила Ігоря Корнієнка, голову Асоціації практикуючих психологів Львівщини, порадити, як звільнитися від негативних емоцій, залишити їх у старому році і не перетягнути у рік новий.

«Дати поради, як звільнитися від негативу, які підходили б усім без винятку, дуже складно, бо кожна людина індивідуальна. І те, що підійде одному, може не спрацювати в іншого, − каже Ігор Корнієнко. – Тож сьогодні назвемо різні методи, а вже кожний обере собі саме той, який йому найбільше підходить, залежно від складу характеру, психологічного типу і фізіологічного стану».

Поверніться у часи, коли ви були щасливими

У найскладніші моменти психолог радить повернутися у ті часи, коли вам було найкраще і ви почувалися щасливими. У кожного є такий період, як правило, дитинство. У кожного з нас у дитинстві були щасливі миті, тож у хвилини відчаю, зневіри, апатії перенесіться подумки туди. Спробуйте згадати відчуття, які тоді охоплювали, бо людина черпає певні ресурси для подолання кризи у теперішньому житті саме з дитинства. Скажімо, пригадайте святкування незабутнього Нового року чи Різдва і відтворіть у себе вдома цей казковий вечір. Дістаньте з коробки старі іграшки (якщо вони збереглися) і прикрасьте ними ялинку. На Святвечір накрийте стіл так, як це робили ваші бабусі й матері, приготуйте улюблені страви. Під святковий стіл покладіть сіно, на якому гратимуться діти, онуки і з якого після вечері ви зв’язуватимете докупи ложки, аби родина трималася разом тощо.

Можна зробити і по-іншому. Якщо є можливість, то залиште всі справи, клопоти й гайніть у ті місця, де вам було добре, тепло, затишно: до бабусі в село, рідні чи шкільної подруги й спробуйте відтворити колишню щасливу атмосферу: колядуйте, як в старі часи, вітайте сусідів, друзів, будьте дотичні до створення казки. І не має значення, скільки вам років, казку можна творити в будь-якому віці: і в 20, і в 50, і в 70 років. І зробити це, як каже Ігор Корнієнко, нескладно. У будь-кому з нас, як казав класик сучасної психології Ерік Берн, живе три людини: дорослий, батько і дитина. Тож станьте на якийсь час дитиною.

Якщо склалося так, що вам немає для кого накривати святковий стіл, до нікого поїхати в гості, то і в такому разі Ігор Олексійович радить не замикатися у собі, не плакати в подушку. І тут є вихід: немає нічого приємнішого, як зробити комусь добро. Допоможіть дітям із сиротинця, літнім людям з будинку перестарілих, провідайте поранених у госпіталі, приєднайтеся до волонтерів, які допомагають нашим бійцям на Сході країни. Або допоможіть бабусі перейти дорогу, дайте милостиню перехожому, підтримайте колегу у важкі хвилини психологічно, фінансово, якщо є можливість. Ніколи не проходьте повз, коли комусь зле і ви можете хоч якось допомогти. Знайте, що добрі справи завжди примножуються і згодом повернуться до вас сторицею. Коли ж займете позицію: «Мені краще не втручатися» або «Це мене не стосується», такі думки також повертаються бумерангом, але вже несуть із собою негатив.

На свята телевізор відпочиває

Людям, які беруть усе близько до серця, краще не дивитися і не слухати тривожних новин, щоб не сидіти в очікуванні, що може статися щось погане. Не мордуйте себе запитаннями: «Ой, що буде?» Проблеми слід вирішувати тоді, коли вони виникають. Коли оце «ой…» нагряне, тоді й будете вирішувати.

Ви тривожитеся за своїх рідних, боїтеся, що з ними може щось трапитися? У моменти, коли з ними немає зв’язку і ви не може запитати, як вони, психолог радить мислити позитивно, бо позитив притягує позитив і навпаки.

Відпочиньте від негативу хоча б у святкові дні, тому не вмикайте телевізор і не слухайте негативної інформації. Краще колядуйте, діліться радістю з ближніми. А якщо все-таки увімкнули телевізор, то зупиніться на цікавому фільмі, концерті, програмі про природу, тварин тощо.

Залиште «білий халат» на вішаку

Психолог Олексій Леонтьєв казав, що найкращий відпочинок, спосіб вирватися із лещат проблем – це зміна діяльності. Якщо ви весь час зайняті думками про роботу чи раз по раз прокручуєте в голові неприємні ситуації, пов’язані з нею, з цим слід боротися. У психології є такий вираз − синдром білого халата, тобто, виходячи з кабінету, ви умовно залишаєте цей білий халат на вішаку, а разом з ним і всі проблеми, думки, пов’язані з роботою. І, зачинивши двері кабінету, відразу переключаєтеся на щось інше, приємне, корисне: це може бути хобі, вивчення іноземної мови, вишивка, похід у театр, кіно, плавання тощо. Дуже добре знайти час і піти в басейн. Вода чудово знімає напруження, недарма японці майже щодня приймають теплу ванну. Окрім того, у басейні позитивно впливає на людину і сам шум води. Розслабтеся, нічого не думайте, лише прислухайтеся до шуму води, який самі створюйте під час плавання. Фізичне навантаження на м’язи також допоможе організмові звільнитися від всього зайвого.

Музика Моцарта і музика пташиної метушні

У кожного з нас є улюблена музика, яка заспокоює, піднімає настрій, відновлює душевну рівновагу.

«Музика – це надзвичайна субстанція, що створює особливий простір і дуже добре впливає на людину, особлива класична, музика Моцарта, Баха тощо. Слухайте її, перейміться, живіть нею, й відчуття душевного комфорту обов’язково повернеться», − зазначає Ігор Корнієнко.

Деяким людям допоможуть повернути душевну рівновагу звуки природи. Прислухайтеся до пташиної метушні біля годівниці, шуму струмка, дерев, кущів, стукоту крапель дощу по підвіконню тощо. Коли настало відчуття дисгармонії, варто взагалі змінити оточення і кудись поїхати, наприклад, у гори, на море, в інше місто чи село до родичів.

«Всипте» судді за несправедливо призначене пенальті

Коли вже все вас дістало настільки, що ви не знаходите способу заспокоїтися, розслабитися, то весь негатив, який зібрався, слід викричати. Крик, за словами Ігоря Корнієнка, допомагає звільнитися від душевного дискомфорту, випустити з себе негатив. У такому разі найкраще піти на футбольний матч. Ось там можна від душі накричатися і не думати, що скажуть люди. Можна добряче «всипати» судді, який, на вашу думку, несправедливо назначив пенальті, облаяти воротаря, який пропустив гол, висловити вголос невдоволення грою того чи іншого футболіста.

Якщо футболу нема, а душа болить, можна піти в ліс, поле, під міст, де проходить поїзд, і щосили покричати. З криком виходить біль, гнів, жаль, злість. Але це спрацьовує тільки тоді, коли ви кричите, й у вас ні на хвилину не закрадається думка, що вас можуть почути, щось погане подумати. Треба розслабитися і кричати до хрипоти, поки не зникне бажання це робити. Звільнення від негативу через крик – цей метод застосовується у всій світовій психотерапії.

Вилийте роздратування на боксерську грушу

Ті, хто дивиться американські фільми, мабуть, помітили, що у багатьох кабінетах босів, керівників великих компаній десь у куточку висить баскетбольна корзина, боксерська груша чи стоїть ключка для гольфу тощо. І в цьому, за словами психолога, є великий сенс. Після значного напруження, навантаження, роздратування дуже добре покидати м’яч в корзину чи поганяти його по підлозі ключкою, або одягнути боксерські рукавиці й «врізати» по груші, адже негативне напруження є опосередковане і через удари м’яча об стінку чи по підлозі, удари по боксерській груші воно виходить.

Коли вас переповнюють негативні емоції (образив шеф, подруга, сусідка чи дістали працівники комунального господарства), напишіть кривднику листа, в якому викладіть усе, що про них думаєте, пишіть так, як кричить ваша душа. Іншими словами, негативні думки слід перемістити в іншу площину. Покладіть листа в конверт і можете його не відправляти, а зробити з ним все, що хочете: жбурнути на підлогу і потоптати ногами, спалити чи спустити в унітаз, порвати на шматки.

«А загалом варто навчитися радіти кожному новому дню. Життя таке коротке і дається людині один раз, то чи варто витрачати його на негатив, − каже психолог Ігор Корнієнко. − Намагайтеся знаходити радість у чомусь малому. Ви прямуєте вулицею на роботу? Це ж чудово, значить ви здорові, у вас є сили, робота, вам є куди йти. Усміхніться перехожому, він у відповідь усміхнеться вам. У такий спосіб усмішки будуть множитися, оточувати вас і повертатися до вас».

На жаль, хочемо ми того чи ні, негатив так чи інакше, буде присутній у нашому житті, ми не можемо повністю від нього відмежуватися. Але важливо не дозволити йому запанувати над нашим життям, уміти від нього звільнятися. Виберіть метод, який найбільше підходить саме вам, щоб зустріти Новий рік і Різдво з легкою і чистою душею.