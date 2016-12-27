Водій втік з місця ДТП, а потім вжив алкоголь

Уночі, на вулиці Хвильового, відбулось ДТП без потерпілих між автомобілем Opel та Iveco.

Про це інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.

Водій останнього втік з місця події. Інспектори з’ясували де проживає власник автомобіля. Вдома його не було. Дружина надала номер телефону. Чоловік в телефонному режимі повідомив, що продав автомобіль і за кермом перебував інший громадянин. Винуватець поспілкувавшись з попереднім власником автомобіля повернувся на місце ДТП і зізнався у скоєному. А також повідомив, що після аварії вживав алкоголь.

Йому запропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння, який показав результат 2.45 проміле. Патрульні склали три протоколи – за скоєну ДТП, за втечу з місця пригоди та керування у нетверезому стані за ч.4 ст.130, а саме за вживання алкоголю після ДТП. Тепер йому загрожує штраф 20400 гривень та позбавлення прав на 3 роки.