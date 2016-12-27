Вифлеємський вогонь принесли у Львівську облраду

Сьогодні, 27 грудня, під час засідання Львівської обласної ради пластуни принесли Вифлеємський вогонь Миру у Львівську обласну раду

Свічку з полум’ям передали очільнику Ради VІІ скликання Олександру Ганущину.

«Тепер ми повеземо лампадку з вогнем нашим бійцям на передову, як символ миру, злагоди і нашої єдності», – зазначив Олександр Ганущин.

Нагадаємо, Вифлеємський вогонь Миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Цю традицію започаткувала 986 року австрійська радіокомпанія з міста Лінц. Вифлеємський вогонь миру розповсюджували, щоб підтримати дітей-інвалідів і всіх тих, хто потребує допомоги й особливої уваги в період різдвяних свят. Щорічно австрійські скаути запалюють вогонь від Негасимої лампади в Базиліці Різдва Христового у Вифлеємі, на місці народження Ісуса Христа, потім транспортують його літаком в Австрію. Після торжеств у Віденському кафедральному соборі естафету передають у сусідні країни по всій Європі в спеціальних лампах, із рук у руки, від одного скаутського загону до іншого.

По Україні Вифлеємський вогонь поширюють члени Пласту – Національної скаутської організації України. Пластуни отримують Віфлеємський вогонь миру від польських скаутів і передають його українській громаді, церквам, заносять до дитячих притулків, лікарень, щоб ті, хто перебуває далеко від своїх родин, могли відчути тепло Вифлеємської зірки.