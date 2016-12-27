В уряді схвалили пропозицію Укрзалізниці про підвищення тарифів у 2017 році

Раніше йшлося про підвищення пасажирських перевезень на 35%, а вантажних – на 25%.
Тарифний комітет Міністерства інфраструктури України схвалив пропозицію ПАТ “Укрзалізниця” про підвищення тарифів на вантажні та пасажирські перевезення в 2017 році. Про це повідомив глава “Укрзалізниці” Войцех Балчун.
При цьому він не уточнив, чи змінилися відсотки підвищення чи лишилися такими, як у пропозиціях “Укрзалізниці”.
Як повідомлялося, “Укрзалізниця” винесла на розгляд відповідних центральних органів виконавчої влади питання індексації тарифів на пасажирські перевезення на 35%. Індексувати тарифи пропонується в два етапи: в першому кварталі 2017 року та в четвертому – по 16%.
Крім того, пропонується підвищити тарифи на вантажоперевезення на 25%. Ця пропозиція викликала різку критику вантажовласників, незважаючи на те, що “Укрзалізниця” висловила готовність під меморандум спрямувати кошти від підвищення вантажних тарифів на оновлення рухомого складу.