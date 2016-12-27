В уряді схвалили пропозицію Укрзалізниці про підвищення тарифів у 2017 році

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури України схвалив пропозицію ПАТ “Укрзалізниця” про підвищення тарифів на вантажні та пасажирські перевезення в 2017 році. Про це повідомив глава “Укрзалізниці” Войцех Балчун.

При цьому він не уточнив, чи змінилися відсотки підвищення чи лишилися такими, як у пропозиціях “Укрзалізниці”.