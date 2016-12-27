УКРОП підтримала Львівська облрада – Президента закликають накласти вето на обмеження студентських стипендій!

Від Нового року згідно законопроекту № 5130 майже вполовину зменшується квота студентів, які матимуть право отримувати стипендії.

Фракція «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» у Львівській обласній раді внесла проект звернення до Кабміну та Верховної ради України із пропозицією переглянути своє необдумане рішення. Водночас, депутати звертаються до Президента України із вимогою – накласти вето на ці уже прийняті Верховною Радою законодавчі зміни. У зверненні йдеться про те, що такі «реформи» призведуть до того, що чимало талановитих студентів будуть змушені покинути навчання уже з 1 січня 2017 року, на відміну від своїх не вельми старанних однолітків, яких мають змогу утримувати заможніші батьки.

Звернення містить вимоги:

Не впроваджувати неадекватні зміни в систему виплат стипендій, аби отримати освіту могли не лише заможні, а й талановиті молоді люди; Не віддавати систему нарахувань стипендій у «ручне» керування Кабінету Міністрів України; Президентові України застосувати право вето при підписанні законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», реєстраційний № 5130, як такого, що прийнятий із порушення вимог Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

Нагадаємо, що у партії УКРОП працює Громадсько-експертна рада з питань освіти, яку очолює народний депутат Ірина Констанкевич. Експерти з питань освіти із кожного регіону України, не обов’язково дотичні до партії, але такі, що мають чимало досвіду чи ідей з реформування освіти, ретельно вивчають законодавство і готують свої пропозиції щодо його змін. Зокрема, законопроект № 5130, прийнятий Верховною радою 6 грудня цього року, на думку експертів, принесе освіті більше шкоди, аніж користі.

Днями у Києві відбулась з цього приводу робоча нарада Громадсько-експертної ради з питань освіти саме стосовно змін, запропонованих законопроектом 5130. http://www.ukrop.com.ua/uk/news/central/4474-robocha-grupa-gromadsko-ekspertnoyi-radi-partiyi-ukrop-z-pitan-osviti-napratsyuvala-propozitsiyi-do-zakonoproektu-schodo-spravedlivogo-stipendialnogo-zabezpechennya-studentiv

У ній брав участь Павло МЕЩЕУЛОВ, член наглядової ради Студенської ради Львова, один із лідерів молодіжного крила львівських укропівців. Павло вважає, що ухвалений парламентом законопроект № 5130 не лише звужує права студентства, а й суттєво погіршує становище студентської молоді.

«Не варто приймати жодних рішень, які стосуються студентства без консультацій з органами студентського самоврядування, загальнонаціональними студентськими організаціями та студентськими профспілковими комітетами. А саме так вчинила влада. Це треба виправляти», – коментує він наслідки впровадженого законопроекту № 5130.

УКРОП обрав інший шлях – студентські громадські організації активно надсилають до робочої групи Громадсько-експертної ради партії пропозиції щодо зміни стипендіального забезпечення.

Позицію УКРОПу підтримують усі без винятку партійні осередки.

У Львові біля провідних вишів стоять укропівські палатки, де за кілька днів уже зібрали близько тисячі підписів студентів проти змін, внесених законопроектом № 5130.