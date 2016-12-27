Українців попередили про пориви вітру

За прогнозами Укргідрометцентру, 28 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с. Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці, не ходити попід розлогими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їхнє пошкодження.