У Страдчі мало не згоріло авто

Вогнеборці змогли врятували автомобіль

26 грудня о 09:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Страдч Яворівського району в автомобілі «Opel Omega». На місце події негайно скерували пожежно-рятувальне відділення ДПРП-60 селища Івано-Франкове, – повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області. Вогнем пошкоджено проводку автомобіля. Вогнеборцям вдалося врятувати автомобіль. Пожежу локалізовано о 09:23 і повністю ліквідовано о 09:33. Причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих на пожежі немає.