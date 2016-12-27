У Старосамбірському районі горів житловий будинок

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області

26 грудня о 17:01 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Конів Старосамбірського району. Займання сталося в цегляному житловому будинку розміром 12×10 м.

Вогонь знищив покриття та перекриття на площі 72 кв. м, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 30 кв. м. Пожежу локалізували о 18:13 і повністю ліквідували о 18:23. Врятовано будівлю. До ліквідації займання залучали 2 одиниці спецтехніки та 3 рятувальників.

Причину виникнення займання встановлюють. Постраждалих на пожежі немає.