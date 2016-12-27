У Немирові чоловік постраждав від вибухівки

Як з’ясували правоохоронці, 33-річний мешканець знайшов на Яворівському полігоні невідомий предмет, приніс його додому, де під час розпилювання той вибухнув

До Яворівського відділу поліції 24 грудня надійшло повідомлення від чергового лікаря місцевої лікарні про те, що в медичну установу доправили 33-річного мешканця селища Немирів із діагнозом «вогнепальні рани обох кінцівок».

Як встановили правоохоронці, близько місяця тому постраждалий знайшов на території Яворівського полігону невідомий предмет у вигляді трубки з отворами, наповнений невідомою речовиною та приніс його додому. 23 грудня ввечері він вирішив розпиляти знахідку. Стався вибух, унаслідок чого чоловік і отримав травми.

За цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, – повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Поліцейські застерігають: якщо ви знайшли невідомий предмет, який ззовні нагадує боєприпас, у жодному разі не торкайтесь його і не проводьте з ним жодних механічних дій! Адже знайдена річ може вибухнути і завдати шкоди вашому здоров’ю чи життю. Негайно повідомте про знахідку правоохоронців, зателефонувавши за оперативним номером 102. Особливо це стосується знахідок на Яворівському полігоні.