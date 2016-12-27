У Львові зять обікрав тещу на 300 тисяч гривень

До Шевченківського відділу поліції 25 грудня звернулася 48-річна львів’янка, яка повідомила, що з її будинку в одному з сіл Жовківського району, а також із будинку у Львові було викрадено 1700 доларів США, 300 євро, 70 тисяч гривень, а також ювелірні прикраси й одяг. Сума завданих збитків становить 300 тисяч гривень.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний зять заявниці, 27-річний мешканець Львова.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, наразі вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України. Проводять слідчі дії.