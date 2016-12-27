У Львові відбудеться забіг Санта Клаусів

Перший львівський забіг Санта Клаусів відбудеться у Стрийському парку 31 грудня.

“Для участі, але вам треба зареєструватись і взяти з собою ваш QR-код, щоб отримати свій результат, – повідомляють організатори. – Веселощі починатимуться о 9:30 розминкою, стартом о 10:00 та динамічно трансформуються у післязабіговий “солодкий стіл”! Запрошуємо рідних, друзів та знайомих, дістаємо з верхніх полиць термоси та згадуємо рецепти улюблених пирогів!”

Забіг відбудеться у Стрийському парку 31 грудня. Початок о 10-й ранку. Вхід вільний.