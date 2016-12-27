У Львові таксист залишив пасажира без мобільного телефону

Водій таксі у шахрайський спосіб заволодів мобільним телефоном клієнта

До правоохоронців 26 грудня звернувся 33-річний львівський підприємець. Він повідомив, що 25 грудня на вулиці Стрийській водій таксі у шахрайський спосіб заволодів його мобільним телефоном «Айфон 6S».

Дорогою до місця призначення заявник виявив, що в нього бракує коштів, аби розрахуватися за послугу. Чоловік попросив водія зупинитися біля найближчого банкомату. Таксист погодився, але попросив залишити телефон у ролі застави. Коли потерпілий повернувся з грошима, то виявив, що таксі на місці вже немає.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, наразі правоохоронці встановлюють особу водія та обставини події. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.