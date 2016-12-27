У Львові нагородили переможців Програми «Успішний педагог» (прізвища)

Нагороди отримало 69 осіб

Другий рік поспіль для підвищення якості надання освітніх послуг у навчальних закладах Львова, підтримки успішних і талановитих педагогічних працівників управління освіти ЛМР реалізує Програму «Успішний педагог» у навчальних закладах м. Львова.

У 2016 році до участі у Програмі від претендентів було отримано 127 заявок, а саме: 26 від педагогічних працівників садків, 98 шкіл та 3 позашкілля.

Премію отримали 69 педагогів-переможців Програми «Успішний педагог», з них 2 працівника Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району, 50 педагогів шкіл, 17 педагогічних працівників садочків м. Львова.

Розмір одноразової винагороди переможців програми становить 25 тис. грн.

«69 педагогів міста Львова сьогодні отримали премії по 25 тис. грн. Це найкращі педагоги міста Львова, які кращі в різних дисциплінах. Ми закуповуємо сучасні кабінети, і в наступному році буде ще один етап оновлення наших кабінетів. Мені важливо, щоби діти мали хороших вчителів і щоб діти мали найсучасніше обладнання.

Освіта була, є і буде в нас в пріоритеті. Якщо ми хочемо мати успішну країну – то мінімум 10 років ми маємо важко працювати і основною галуззю має бути освіта. Будемо мати мудрих людей – буде все добре в місті, буде все добре в країні», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

СПИСОК переможців навчальних закладів м. Львова у рамках реалізації Програми «Успішний педагог» на 2016 рік

Загальноосвітні навчальні заклади

Бадзо Марія Іванівна – вчитель математики Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка

2. Бешко Галина Олексіївна – вчитель зарубіжної літератури Львівської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7

3. Білінська Марія Михайлівна – вчитель української мови та літератури навчально-виховного комплексу “Школа – гімназія «Сихівська»

4. Боднар Мар’яна Степанівна – вчитель фізики Львівської спеціалізованої школи «Надія»

5. Борис Наталія Омелянівна – вчитель трудового навчання спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 66

6. Будзінська Наталія Михайлівна – вчитель початкових класів Львівського навчально-виховного комплексу садка – школи «Малюк»

7. Бунь Наталія Миколаївна – вчитель хімії та основ здоров’я середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 ім. Т. Г. Шевченка

8. Галайко Галина Юріївна – вчитель фізики середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 70

9. Гальвіцька Олена Леонідівна – вчитель початкових класів Львівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 24 ім. М. Конопницької

10. Гарматій Оксана Ярославівна – вчитель початкових класів Львівської спеціалізованої загальноосвітньої школи I ступенів № 53

11. Гвоздик Наталія Ігорівна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня «Джерельце»

12. Гевало Галина Іванівна – вчитель математики середньої загальноосвітньої школи № 60

13. Гончарук Ірина Євгенівна – вчитель біології навчально-виховного комплексу «Школа – гімназія «Галицька»

14. Грудень Ірина Ігорівна – вчитель інформатики середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 98

15. Дмитрах Галина Михайлівна – вчитель початкових класів спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 66

16. Дулюк Оксана Валеріївна – вчитель початкових класів загальноосвітньої школи «Дивосвіт»

17. Жарська Оксана Василівна – вчитель української мови та літератури навчально-виховного комплексу «Школа I ступеня – гімназія «Гроно»

18. Жук Оксана Яківна – вчитель фізичної культури Львівської академічної гімназії при Національному університеті «Львівська політехніка»

19. Іванець Надія Ярославівна – вчитель математики Львівської державної комунальної середньої загальноосвітньої школи № 3

20. Іванова Олена Сергіївна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 91

21. Копач Оксана Яромирівна – вчитель української мови та літератури середньої загальноосвітньої школи № 62

22. Лазурак Надія Володимирівна – вчитель трудового навчання загальноосвітньої школи I-III ступенів № 78

23. Лакоцька Мирослава Петрівна – вчитель початкових класів комунального навчально-виховного комплексу «Школа – садок № 94»

24. Луцишин Наталія Володимирівна – вчитель української мови та літератури Львівської спеціалізованої школи «Надія»

25. Мартиник Тетяна Вікторівна – вчитель географії та біології Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №5 ім. Івана та Іллі Кокорудзів

26. Махінько Ольга Кіровна – вчитель трудового навчання середньої загальноосвітньої школи № 77

27. Мельник Христина Іванівна – вчитель англійської мови Львівської середньої загальноосвітньої школи I-II ступенів «Школа радості»

28. Наконечна Наталія Степанівна – вчитель англійської мови Львівської загальноосвітньої школи – інтернату № 2

29. Окрепка Наталія Миколаївна – вчитель географії Львівської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7

30. Олексин Лілія Тадеївна – вчитель хімії Львівського фізико-математичного ліцею – інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка

31. Павич Ірина Несторівна – вчитель образотворчого мистецтва середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 51 ім. Івана Франка

32. Пантелейчук Світлана Валеріївна – вчитель української мови та літератури спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 66

33. Панько Галина Павлівна – вчитель української мови та літератури Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 I-III ступенів

34. Петровська Наталія Володимирівна – педагог-організатор Львівської академічної гімназії при Національному університеті Львівська політехніка

35. Петрунів Микола Іванович – вчитель фізики Львівського фізико-математичного ліцею – інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка

36. Ренчка Наталія Богданівна – вчитель початкових класів Львівської середньої загальноосвітньої школи І ступеня «Джерельце»

37. Ріпей Ярослава Володимирівна – вчитель фізики та астрономії навчально-виховного комплексу «Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей»

38. Розбицький Микола Леонтійович – вчитель фізики та інформатики Львівського навчально-виховного комплексу ім. В. Симоненка «Спеціалізована школа I ступеня – гімназія»

39. Романів Наталія Борисівна – вчитель історії та права навчально- виховного комплексу «Школа – гімназія «Сихівська»

40. Сидор Оксана Зеновіївна – вчитель початкових класів Львівської загальноосвітньої школи І ступеня «Світанок» Сухоцька Зоряна Богданівна – вчитель історії та правознавства Львівської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 ім. Т. Г. Шевченка

42. Теличин Ігор Михайлович – вчитель фізики Львівського фізико-математичного ліцею – інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка

43. Толочко Наталія Тадеївна – вчитель біології та хімії Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 2 I-III ступенів

44. Феляк Петро Андрійович – вчитель фізичної культури навчально-виховного комплексу «Школа – гімназія «Сихівська»

45. Ферій Наталія Василівна – вчитель історії Львівської спеціалізованої школи I-III ступенів № 69

46. Хараху Сергій Олександрович – вчитель Захисту Вітчизни Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка

47. Черній Олександр Васильович – вчитель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 47

48. Чміль Наталія Михайлівна – вчитель української мови та літератури навчально – виховного комплексу «Школа I ступеня – гімназія «Гроно»

49. Чуйко Галина Михайлівна – вчитель початкових класів Львівського навчально-виховного комплексу ім. В. Симоненка «Спеціалізована школа I ступеня – гімназія»

50. Яйко Наталія Іванівна – вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи № 27

Дошкільні навчальні заклади