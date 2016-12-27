У Львові група хабарників вимагала кошти з автовласників за сертифікацію (фото)

Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області Нацполіції та військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України затримали двох осіб керівної ланки НДІ та посередника в приміщенні держустанови.

Правоохоронці припинили схему системного одержання неправомірної вигоди під час сертифікації автотранспорту ввезеного з-за кордону, організованою посадовцями науково-дослідного інституту. Про це повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Один із заступників директора держустанови та начальник лабораторії вимагали кошти за видачу сертифікатів відповідності вимогам стандартів ЄВРО-5 на транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України. До своєї діяльності залучили посередника, який і допомагав вирішувати «проблеми» автовласників.

Під час одержання неправомірної вигоди учасників корупційної схеми затримали оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області ДЗЕ Національної поліції та слідчі військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України. Правоохоронці вилучили 11,8 тисячі гривень, які вони отримали як хабара за видачу сертифікату відповідності.

Санкція ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, із конфіскацією майна.