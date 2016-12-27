У Львівській облраді відзначили переможців премії імені Степана Бандери

У вівторок, 27 грудня, у Львівській обласній раді нагородили переможців Обласної премії імені Героя України Степана Бандери

Відзнаки вручили голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та голова облдержадміністрації Олег Синютка.

Дипломами лауреатів Обласної премії відзначили Романа Грицьківа в номінації «Громадська діяльність»; Валентину Чорновіл – у номінації «Політична діяльність»; Івана Пуська – у номінації «Науково-навчальна національна державотворча діяльність».

Нагороджені отримають премію в розмірі 20 тисяч гривень.