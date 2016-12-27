У 2017 році “Укравтодор” збільшить обсяг ремонту доріг більш ніж удвічі

Компанія також хоче посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.

Державне агентство автомобільних доріг України (“Укравтодор”) планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автошляхах країни в порівнянні з 2016 роком в 2,2 рази – до 2,2 тисячі кілометрів завдяки збільшенню бюджетного фінансування дорожнього господарства у наступному році до 35 млрн гривень. Такі дані представлені в презентації, оприлюдненій в ході підсумкової прес-конференції Міністерства інфраструктури України, повідомляє УНІАН.

Як зазначив після презентації голова “Укравтодору” Славомір Новак, наступного року компанія планує провести технічний аудит стану доріг, запровадити ефективну систему вагового контролю вантажівок на дорогах, а також посилити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями.