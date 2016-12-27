Три львівські обласні бібліотеки мають нових керівників (прізвища)

Депутати затвердили керівників ще трьох комунальних закладів облради

Депутати Львівської обласної ради призначили керівників у трьох комунальних закладах облради. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 27 грудня, під час пленарного засідання.

Львівську обласну бібліотеку для юнацтва очолила Тетяна Пилипець.

Керівником Львівської обласної бібліотеки для дітей призначили Ларису Лугову.

Директором Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки став Іван Сварник.

Усі кандидати перемогли у відкритих конкурсах, а відтак їхні кандидатури рекомендувала відповідна конкурсна комісія на затвердження сесії облради.

З біографій:

Пилипець Тетяна Миколаївна – громадянка України, повна вища освіта за спеціальністю «Українська мова та література», стаж роботи у сфері культури – 18 років.

Лугова Лариса Анатоліївна – громадянка України, повна вища освіта за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія», стаж роботи у сфері культури – 38 років.

Сварник Іван Іванович – громадянин України, повна вища освіта за спеціальністю «Історико-архівознавство», стаж роботи у сфері культури – 41 рік.