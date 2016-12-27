Стартувала реєстрація на V Lviv Media Forum

П’ятий Lviv Media Forum відбудеться 25-27 травня

До 1 лютого 2017 року вартість квитка становить 950 грн., до 1 травня – 1400 грн., а опісля – 1900 грн. Кількість квитків зі знижкою обмежена.

На учасників V Lviv Media Forum чекають дискусії про актуальні тенденції розвитку журналістики в Україні і за кордоном, знайомство з головними світовими медіатрендами, а також практичні тренінги і майстер-класи від провідних фахівців індустрії медіа з більш як 10 країн світу.

За новинами П’ятого Львівського медіафоруму можна стежити на офіційному сайті.

Організатори: ГО «Львівський медіафорум», Школа журналістики УКУ. За сприяння Львівської міської ради.