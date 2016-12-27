Спортсмени з 19 країн змагатимуться на Львівщині за Кубок світу із лижних гонок та біатлону

Упродовж 12 – 20 січня 2017 року, вперше в історії України на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України у с. Яворів Турківського району відбудуться змагання найвищого світового рівня – Кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

За Кубок світу змагатимуться близько 220 учасників з 19 країн світу, зокрема Великобританії, Бразилії, Італії, Японії, Франції, Хорватії, Китаю, Німеччини, Нідерландів, Швеціі, Швейцарії, Фінляндії, Австрії тощо.

Змагання проводитимуться на трасах для лижних гонок та біатлону, починаючи з 13 та включно до 20 січня 2017 року.

Зазначимо, що усі етапи змагань транслюватимуться у прямому ефірі на Першому національному телеканалі.