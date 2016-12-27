Школярам Львівщини пропонують випробувати себе у ролі юристів

Учнів загальноосвітніх шкіл Львівщини запрошують до участі у проекті “Шкільна юстиція”, у рамках якого вони зможуть спробувати себе у ролі помічників приватних нотаріусів та адвокатів.

Щоб взяти участь у проекті, школярам потрібно написати твір довільної форми на тему “Історія мого успіху: як я захистив (захищатиму) своє право – учня, людини, громадянина”. Творчі роботи приймаються до 31 грудня 2016 року на електронну пошту: schol.lviv@gmail.com.

Кращі учасники проекту отримають запрошення на установчу сесію Шкільної юстиції. Після закінчення курсу кожен з учасників отримає свідоцтво, яке посвідчує, що ця особа є шкільним нотаріусом, шкільним адвокатом чи шкільним реєстратором.

Нагадаємо, що започаткували проект начальник головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський та директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Любомира Мандзій.