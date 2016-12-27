Померла акторка із «Зоряних воєн»

Голлівудська акторка Керрі Фішер, відома роллю принцеси Леї із серії фільмів «Зоряні війни» (Star Wars), померла на 61-му році життя у госпіталі Лос-Анджелеса.

Про це 27 грудня повідомляє журнал People з посиланням на представника її сім’ї Саймону Холлс.

Вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії, куди її доставили після серцевого нападу 23 грудня. Їй стало погано під час перельоту з Лондона до Лос-Анджелеса. Відразу після приземлення її відвезли до лікарні.

Лікарі зазначили, що акторка була в критичному стані, проте пізніше її мати повідомила, що стан Фішер стабілізувався.

Акторка летіла в Лос-Анджелес в рамках рекламного турі її нової книги «Біограф принцеси».