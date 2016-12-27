Патрульні за два тижні «вполювали» 68 закладів з гральними автоматами

Від 11 грудня патрульні Львова проводили заходи з протидії незаконного грального бізнесу

Інспектори патрульної поліції виявили 68 закладів де функціонували незаконні ігрові апарати. Про це інформує Патрульна поліція Львова.

Повідомлення про роботу таких закладів надавали або ж самі гравці, або свідомі громадяни. Зазвичай такі установи були зачинені, попри те, що на дверях було вказано цілодобовий графік роботи. Інформацію про ці заклади патрульні передали слідчим районних відділів поліції . Найбільше таких закладів у Франківському, Шевченківському та Галицькому районах.

Нагадуємо, гральний бізнес в Україні заборонений законом. Можливе покарання за рішенням суду за таке порушення – штраф 8000 мінімальних зарплат з конфіскацією обладнання, а дохід від такої діяльності перераховують у Державний бюджет України.