На «Різдво в Гаю» влаштують вертепну галявину, дитячі забави та пригощатимуть пампухами

7-9 січня у Музеї народної архітектури та побуту «Шевченківський гай» традиційно відбудеться «Різдво в Гаю» – особлива нагода для львівських родин, друзів та гостей міста зустрітися та разом відсвяткувати Різдво.

Усіх відвідувачів запрошують спільно колядувати від хати до хати, взяти участь у майстер-класах та дізнатися більше про давні звичаї святкування Різдва, інформує прес-служба ЛМР.

На головній сцені Свята виступатимуть гурти «Троє зілля», «Торба», «Жива», чоловіча хорова капела «Дударик». Також у Гаю діятиме спеціальна галявина, на якій протягом трьох днів свята виступатимуть вертепи. Реєстрація вертепів ще триває, для цього потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням goo.gl/TZlGYg до 4 січня 2017 року. Усі учасники вертепного дійства гарантовано отримають святкове частування.

Традиційно відкриють свої двері садиби гаю, де протягом трьох днів, 7-9 січня, усі охочі зможуть навчитися створювати різдвяні дідухи, павуки із соломи, ляльки-мотанки. Також буде чудова нагода потрапити на вечерю до гостинних господаря та господині, почути про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв.

А ще в Гаю розгорнеться Ярмарок, який щедро частуватиме численними різдвяними стравами, а саме – медовою кутею, пампушками, духмяним узваром та іншими смаколиками.