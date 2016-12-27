На Львівщині внаслідок зіткнення іномарки та гужової повозки травмовано чоловіка

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

До Радехівського відділення поліції 26 грудня надійшло повідомлення про те, що близько 19.45 на автодорозі Червоноград-Броди не розминулися автомобіль «Пежо-Партнер» та підвода, якою їхав 48-річний житель району.

У результаті зіткнення чоловік, який керував гужовою підводою отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій грудної клітки.

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди, Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.