На Львівщині викрили організаторів конвертаційного центру

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області й обласної прокуратури викрили трьох зловмисників, які через організований ними конвертаційний центр виводили кошти з реального сектору економіки у тіньовий обіг. Встановлено «перетікання» через підконтрольні підприємства більше 100 млн. грн. безготівкових коштів.

Як з’ясували правоохоронці, впродовж 2013-2015 років зловмисники займалися фіктивним підприємництвом, використовуючи низку фірм, зареєстрованих на себе та на підставних осіб.

Ці фірми допомагали прикривати незаконну діяльність інших підприємств, пов’язану з ухиленням від сплати податків. А саме – переводили кошти у готівку з подальшим поверненням їх замовникам. За надану «послугу» організатори центру отримували винагороду у вигляді обумовлених відсотків від суми угоди.

Унаслідок таких протиправних дій до державного бюджету не надійшли податки в сумі щонайменше 9 мільйонів гривень.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під час досудового слідства на банківські рахунки та готівкові кошти підозрюваних накладено арешт. Їх сума становить понад 2,5 мільйона гривень, – нагадали у відділі комунікації поліції Львівської області.