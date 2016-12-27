На Львівщині троє неповнолітніх викрали із супермаркету продукти харчування

Як встановили працівники Пустомитівського відділення поліції, 15-річні мешканці області навчаються в одному з училищ Львова.

До Пустомитівського відділення поліції звернувся працівник торгівельного центру у Сокільниках, котрий повідомив, що з торгової зали було викрадено продукти харчування. Сума завданих збитків становить більше 700 гривень.

Як встановили поліцейські, до скоєння злочину причетні троє мешканців Львівщини, віком 15 років. Неповнолітні хлопці навчаються в одному з львівських училищ.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.