Митники розповіли про 5 неординарних затримань контрабанди у 2016 році (ФОТО)

Найекзотичніша контрабанда

Громадянин України намагався ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині – Медика» 40 картонних коробок з живими кліщами та 30 картонних коробок з личинками комах. Вміст однієї коробки – 500 упаковок. Їх вартість становила близько 6 млн гривень.

Найзухваліша контрабанда

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» понад 40 тис. пачок цигарок зловмисники намагалися приховати у фургоні, в якому перевозили трьох коней. Згідно з документами, тварин перевозили з України до Німеччини. Документи та самі коні жодних сумнівів у працівників митниці не викликали. А от фургон, в якому перевозили тварин, був підозрілий. Його ретельно оглянули, там у спеціально обладнаному сховищі митники знайшли приховані від митного контролю сигарети.

Найсучасніша контрабанда

Найбільшу партію – 413 контрабандних мобільних телефонів торгівельної марки Apple iPhone, зарядні пристрої та 5 годинників Apple Watch працівники Львівської митниці знайшли у поштовому відправленні.

Найтехнічніша контрабанда

Громадянин Польщі обладнав сховок в автомобілі «Mazda MPV» для перевезення контрабандних товарів. Доступ до сховища можливий за допомогою окремого брелока, що вмикає живлення, після чого від лобового скла від’їжджає вся панель приладів. Там працівники митниці знайшли 449 пачок сигарет. Зловмисника затримали у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко».

Наймайстерніша контрабанда

Під час проведення огляду вантажного відсіку транспортного засобу в товарі «Пиломатеріали обрізні з хвойних порід» у спеціально виготовлених тайниках, виготовлених в переміщуваних товарах у вигляді порожнин по довжині дерев’яних дошок, було виявлено приховані від митного контролю цигарки загальною кількістю 51 600 штук.