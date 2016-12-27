Миколай від FM Галичина відвідав діток на Західній і Східній Україні

Підбито підсумки соціального проекту на радіо FM Галичина «Миколай для кожного!»

Цього року радіо FM Галичина до свята Миколая організувало масштабний соціальний проект «Миколай для кожного». Ідея полягає у створенні свята для діток, які з тих чи інших причин не мають можливості відчути його повноцінно і мешкають у найвіддаленіших один від одного регіонах – на Заході та Сході України. У цьому існує навіть певна символіка невпинного прагнення файного радіо в об’єднанні країни та розширенні української мови і традицій.

Спочатку колектив радіо FM Галичина потішив вихованців із родинного дому «Покрова», що у Львові. Отримавши листи, які діти написали до Миколая, працівники файного радіо розібрали їх між собою. І вже з омріяними подарунками приїхали до дітей в гості, привітали їх, познайомились та поспівали святкових пісень.

Продовженням проекту «Миколай для кожного» стала поїздка працівників радіо на Схід. «Враховуючи, що в цьому році FM Галичина отримало вже 5 частот в Луганській та одну в Донецькій областях, ми захотіли, щоб нас не лише почули жителі Сходу, а й побачили. Чудовою нагодою для цього стало проведення зустрічі з діткам Луганщини у свято Миколая. З допомогою друзів, слухачів та партнерів нам вдалося зібрати чудові подарунки для малечі: одяг, солодощі, іграшки, українські книжки, канцтовари. І що важливо, діткам подарували важливий символ для кожного українця – вишиванки, які вони одразу ж із захопленням одягнули», – кажуть на радіо.

Зважаючи на складність умов у Луганській області, спричинених військовими діями, для місцевих дітей приїзд команди радіо FM Галичина, яка подолала понад тисячу кілометрів, стало справжнім дивом. Цій зустрічі вони раділи не менше ніж подарункам. Тому завдання створити дітям казку і вселити віру у здійснення мрій вдалося і це надихає колектив радіо FM Галичина працювати ще більше, адже дитяча вдячність та усмішка – найщиріша та найбільша нагорода!

Довідка. FM Галичина входить у трійку найкращих радіостанцій Західної України, при цьому активно розширює територію мовлення. FM Галичина мережева радіостанція, яка мовить на Заході та Сході України. На сьогодні радіомережа охоплює уже 21 частоту у 6 областях: Львівській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, а з цього року ще й у Луганській та Донецькій. Радіо FM Галичина розпочало мовлення в ефірі наприкінці 2010 року. Це родинне радіо, яке незмінно пропагує українське: пісню, мову, культуру, історію, традиції; яке об’єднує сім’ю, регіони і навіть країну. Цільовою аудиторією є слухачі віком від 30 до 45 років, з вищою освітою, ведуть активний спосіб життя, користуються інтернетом, водять автомобіль та стабільно заробляють. Прогнозована сукупна цільова аудиторія – понад 5 млн. слухачів. FM Галичина – все файне тільки починається!

Сайт: galychyna.fm, facebook-сторінка: facebook.com/fmGalychyna.